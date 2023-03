Video: Vodič cúval priamo na diaľnici, hrozí mu zákaz činnosti

OSTATNÝM TUHLA KRV V ŽILÁCH: ŠOFÉR CÚVAL PRIAMO NA DIAĽNICI Diaľniční policajti KDI KR PZ v Bratislave objasňujú okolnosti jazdy vodiča osobného motorového vozidla zn. Mazda, ktorý dňa 13.03.2023 v čase okolo 15:20 h jazdil po diaľnici D4 v smere od Rakúska do Bratislavy. Polícia SR - Bratislavský kraj V úseku diaľnice D4 17 kilometer sa z pravého pripájacieho pruhu preradil na vodorovné dopravné značenie (vyšrafovaný priestor) a následne začal cúvať asi 1 km, kde sa z pravej krajnice preradil opäť cez vodorovné dopravné značenie (vyšrafovaný priestor) do výjazdovej vetvy smerom na Most pri Bratislave a pokračoval v jazde. Týmto nezodpovedným konaním porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, ktorým sa dopustil priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.