Hrozí vášmu dieťaťu obezita? Odhalí to táto drobnosť z dojčenského veku

Dojčatá, ktoré sajú z fľaše silnejšie ako ich rovesníci, majú vyššiu pravdepodobnosť, že do 12 mesiacov priberú. Toto zistenie by mohlo poskytnúť nový spôsob odhalenia dojčiat s rizikom obezity v budúcnosti a zlepšiť tak ich zdravie. To je záver štúdie publikovanej v časopise Appetite, pri ktorej zatrieďovali štvormesačné deti do jedného z troch typov sania. Používali na to špeciálne inteligentné fľaše.

Výskum uskutočnila vývojová a behaviorálna pediatrička Dr Julie Lumeng z University of Michigan a jej kolegovia.

Štýl sania detskej fľaše by podľa nich mohol byť cenný v mnohých oblastiach od predpovedania obezity až po zosúladenie so správaním rodičov pri kŕmení. To v štúdii tiež prezentujú, informuje portál Express. Schopnosť identifikovať rizikové faktory obezity vo veľmi ranom veku by mohla znamenať lepšie zdravotné výsledky pre dieťa, keď vyrastie.

Deti pili z inteligentných fliaš

Do štúdie tím prijal 114 matiek a ich štvormesačných detí. Každému z nich poskytli špeciálnu inteligentnú fľašu. Ide o zariadenie, ktoré je schopné merať rôzne parametre sania dojčaťa. Bábätká odvážili počas počiatočného hodnotenia štýlu sania a potom znova vo veku 12 mesiacov. Pri oboch váženiach museli matky vyplniť dotazníky o stravovacích návykoch dieťaťa. Na základe údajov zozbieraných inteligentnými fľašami tím identifikoval tri profily sania:

energické (51 % detí)

schopné (28 % detí)

s voľným prístupom (21 %)

Výskumníci zistili, že dojčatá s energickým sacím profilom pribrali počas sledovaného obdobia výrazne viac ako deti s voľným prístupom ku kŕmeniu z fľaše. V článku napísali „Charakteristiky sania dojčiat môžu pomôcť predpovedať, ktoré dojčatá môžu byť vystavené väčšiemu riziku obezity. A preto si sacie profily zaslúžia viac výskumu."