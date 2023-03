Pčolinský: Nie je vhodné, aby sa Klus uchádzal o pozíciu člena EDA

Myslí si to podpredseda Sme rodina a parlamentu Peter Pčolinský. Dodal, že by bolo normálne, ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger stiahol jeho nomináciu. "Nemal by to siliť," skonštatoval.

„Myslím si, že to nie je práve najlepšia vizitka pre Slovensko, najmä ak nedostal žiaden hlas,“ povedal Pčolinský novinárom po tom, ako Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu (22. 3.) odporučil plénu neschváliť Klusa za člena EDA. „Považujem ho za slušného človeka, čiže trošku ma to aj ľudsky mrzí, že to takto dopadlo, ale myslím si, že si treba z toho zobrať ponaučenie. Minimálne tí, ktorí ho nominovali, by si mali zobrať ponaučenie,“ doplnil poslanec.

Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. O stiahnutie Klusovej nominácie požiadala vo štvrtok Hegera aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.