Heger na summite EÚ podporí jadrovú energetiku a investície do inovácií.

Poverený predseda vlády SR Eduard Heger po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli uviedol, že bude bojovať o viac investícií do inovačných technológií na Slovensku, podporí zaradenie jadrovej energetiky do "zelenej infraštruktúry". Ocenil snahy o spoločné nákupy plynu a spresnil že Slovensko podporí navýšenie Európskeho mierového nástroja o 3,5 miliardy eur, informuje spravodajca TASR.

Veľký dôraz sa bude podľa premiéra klásť na konkurencieschopnosť, lebo EÚ sa musí zamerať na systémové riešenie výziev, ktorým vo svete čelí. Pre Slovensko, ktorého ekonomika je postavená na automobilovom priemysle, je to dôležitá téma. Čoraz viac sa totiž hovorí o bezemisnom priemysle a veľkom množstve investícií, ktoré smerujú do priemyslu.

„Toto je veľká príležitosť pre Slovensko a pre náš automobilový priemysel. Slovenská vláda podporuje všetky inovácie a veľký kapitál bude smerovať z EÚ práve na inovácie do priemyslu. Dnes tu budem obhajovať záujmy Slovenska, aby investície do inovácií smerovali aj na Slovensko,“ opísal situáciu. To je tiež príležitosť zaistiť nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.

Pri debatách o energetike chce presadzovať, aby jadrová energetika bola súčasťou strategických energetických zdrojov. Slovensko má vysokú závislosť od jadrovej energetiky, ale aj vysoké investície do nej. Preto presadzuje, aby jadrová energetika bola vnímaná ako strategický zdroj aj pri prechode na zelenú ekonomiku.

Heger ocenil, že EÚ bez väčších problémov prekonala zimné obdobie a pri prípravách na budúcu zimu sa spolieha aj na spoločné nákupy, čo povedie k znižovaniu cien plynu.

„Musíme zabezpečiť dostatok plynu tak, aby nás budúca zima už nezaskočila a ceny nestúpali,“ odkázal.

Stretnutie s lídrami EÚ chce Heger využiť aj na rokovania o norme Euro 7 a spore o syntetické palivá spaľovacích motorov. Zasadzuje sa za vytváranie takých podmienok pre automobilky, ktoré im pomôžu rozvíjať svoju činnosť a nebudú zavádzať nové obmedzenia.