Učiteľka odhalila tajný kód, ktorý používa pri komunikácii s rodičmi

Hlavne v súčasnej dobe komunikácia učiteľov s rodičmi často prebieha prostredníctvom e-mailov či správ. Jedna učiteľka teraz na sociálnej sieti prezradila, že v tejto komunikácii často používa tajný kód, ktorým rodičom naznačí správanie ich dieťaťa.

Účet na sociálnej sieti TikTok s názvom @bored_teachers vytvára originálny obsah prostredníctvom svojho interného tímu, ale aj siete tvorcov, so skúseností a vtipov o ich učiteľskej práci. Každý tvorca buď momentálne stále pracuje v triede, alebo už je bývalým učiteľom.

Učiteľka Jess Smith z New Hampshire vo videu prezradila, že v e-mailoch rodičom používa špeciálny kód a vysvetlila aj význam bežne používaných fráz. „Keď použijeme frázy ako: ‚Vaše dieťa je veľmi sociálne‘, znamená to, že nevie prestať rozprávať,“ povedala 33-ročná Jess v krátkom videu.

Ďalej vysvetlila, že ak učitelia tvrdia, že nadšenie vášho dieťaťa je nákazlivé, znamená to, že sa nevie upokojiť. Tiež prezradila kód na panovačné deti: „Ak je „prirodzeným vodcom“, tak môže byť vaše dieťa super panovačné.”

Pre New York Post Jess vysvetlila, že kód pochádza z rokov snahy pozitívne komunikovať s rodičmi bez toho, aby presne urážala osobnosť dieťaťa.

Pri korešpondencii s domovom alebo písaní komentárov na vysvedčenia som sa snažila byť čo najpozitívnejšia, pretože som tu na to, aby som si vybudovala vzťah, a nie ho ničila neustálou kritikou alebo tuposťou, pokračovala. S kódom učiteľky sa stotožnili aj ďalší používatelia sociálnej siete. Jeden dokonca pridal svoj vlastný: „‚Váš syn bude skvelý právnik‘, čo je kód pre: vaše dieťa sa so mnou neprestane hádať.”

Iní sa však domnievali, že učiteľ by mal byť priamy a povedať rodičom, čo sa skutočne deje. Skritizoval to aj jeden učiteľ: „Som učiteľ a tieto ‚kódy‘ nepoužívam. Držím sa faktov a postrehov. Nikdy som nemal problém s rodičovským vzťahom, ak som priamy, ale úctivý a spolupracujúci.”

Jess Smith na to reagovala, že tieto kódy nie sú určené pre správanie, ktoré je potrebné okamžite opraviť. Dodala, že väčšina rodičov rozumie tomu, čo tým myslí. Vysvetlila tiež, že ak by bolo niečo treba riešiť akútne a priamo, urobila by to.