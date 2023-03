Európsky výbor zrušil pôvodné uznesenie o uznávaní rodičovstva

Výbor mal na stole návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve. „Nariadením sa má zabezpečiť, ak majú deti v rodnom liste zapísaných oboch rodičov rovnakého pohlavia, uznávali by sme ich za rovnoprávnych rodičov aj na Slovensku,“ skonštatovala šéfka výboru Vladimíra Marcinková (SaS) pre TASR. Doplnila, že pokiaľ má napríklad v Holandsku dieťa v rodnom liste zapísaných dvoch rodičov bez ohľadu na ich pohlavie s rodičovskými právami, takýto prístup by sme uplatňovali aj na Slovensku. „Toto nariadenie sa týka detí zo zahraničia, keďže naša legislatíva neumožňuje mať v rodnom liste zapísaných dvoch rodičov rovnakého pohlavia,“ priblížila.

Uznesenie, ktoré by zaväzovalo vládu, výbor prijal minulý týždeň. Členka výboru Anna Záborská (OĽANO) tvrdí, že Marcinková predložila zavádzajúce a neúplné podklady na poslednú chvíľu, preto žiadala nové rokovanie výboru. „Postup vedenia výboru vo veci jednotného uznávania rodičovstva v EÚ považujem za manipuláciu a zneužitie postavenia predsedníčky výboru. Nemusíme spolu súhlasiť, ale mali by sme sa správať férovo a nesnažiť sa uviesť kolegov do omylu,“ uviedla.

Marcinková to odmieta. „Poslancom boli, tak ako odsúhlasené pravidlá výboru a rokovací poriadok určujú, v predstihu zaslané podklady k jednotlivým nariadeniam a smerniciam a program rokovania výboru. Uznesenie, ktoré bolo schválené, mali všetci členovia výboru vytlačené a k dispozícii. K porušeniu pravidiel rokovania nedošlo,“ vysvetlila.

Výbor sa témou opätovne zaoberal v stredu, keď uznesením zrušil pôvodné znenie uznesenia.