Guterres: Ľudstvo narušilo cyklus vody a zničilo ekosystémy

„Narušili sme cyklus vody, zničili sme ekosystémy a kontaminovali podzemnú vodu,“ vyhlásil Guterres a dodal, že ľudstvo „míňa svoju životodarnú tekutinu prostredníctvom upírskej neudržateľnej spotreby a vyparovaním prostredníctvom globálneho otepľovania“.

OSN len niekoľko hodín pred začiatkom Konferencie o vode upozornila, že zásoby vody sú vo svete v dôsledku nadmernej spotreby, znečistenia a klimatickej zmeny čoraz viac ohrozené. Vedúci autor správy OSN Richard Connor uviedol, že „ak sa nič neurobí, bude to scenár ako obvykle – bude to naďalej 40 až 50 percent svetovej populácie, ktorá nemá prístup k sanitácii, a približne 20 až 25 percent svetovej populácie nebude mať prístup k bezpečnej (pitnej) vode“.

OSN tiež upozornila, že najväčší problém s vodou majú práve obyvatelia chudobnejších krajín. Connor vyhlásil, že „kto je bohatý, vodu si zabezpečí, nezáleží na tom, kde“.

„Najmenej dve miliardy ľudí pijú vodu, ktorá obsahuje fekálie, čo zvyšuje riziko vzniku ochorení ako napríklad cholera, brušný týfus, dyzentéria a obrna,“ píše sa v správe.

Konferencia OSN o vode sa začala v stredu v New Yorku. Spoluorganizujú ju Holandsko a Tadžikistan a zhromaždí sa na nej zhruba 6500 účastníkov vrátane stovky ministrov a desiatok lídrov krajín. Posledná konferencia o vode na vysokej úrovni sa konala v roku 1977 v Argentíne, no svetoví lídri sa nezhodli na žiadnej celosvetovej dohode ani zriadení špecializovaného úradu OSN.

Na tohtoročnú konferenciu pozvali vládnych predstaviteľov i zástupcov súkromnej sféry, aby predložili návrhy pre tzv. akčný program pre vodu, ktorý by tento trend zvrátil a pomohol splniť rozvojový cieľ stanovený v roku 2015, a to zabezpečiť „prístup k vode a sanitácii pre všetkých do roku 2030“.