Kolíková víta novelu Trestného zákona, chýba jej zrýchlenie trestných konaní

„Som na jednej strane veľmi rada, že trestný zákon bol schválený vládou. Súčasne je mi smutno z toho, že ambícia, aby mala trestná politika v sebe aj zrýchlenie trestných konaní, tu už nie je. Pretože to treba urobiť naraz,“ povedala na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že v súčasnosti máme zložitý trestný proces. „Sú to niekedy roky, kým sa nám podarí postaviť osobu obžalovaného pred súd,“ dodala.

Kolíková víta nové nastavenie trestných činov, ich sadzieb a primeraných trestov so zameraním na alternatívne tresty, aby bol sudca viac motivovaný dať iné tresty ako tresty odňatia slobody. Za dôležitú v návrhu tiež považuje novú drogovú politiku, ktorá rozlišuje medzi užívateľmi drog a dílermi.

Keďže návrh prešiel na vláde s pripomienkami, ktoré nepozná, nevie povedať, či poslanci SaS návrh jednohlasne podporia. Určite však k nemu pripravia pozmeňujúce návrhy. „Myslím si, že by sme mali byť ambicióznejší aj v rámci drogovej politiky, osobitne v otázke prechovávania drog, o marihuane. Potom pri trestnom čine znásilnenia je namieste sa rozprávať o súhlase, ktorý tu mal byť,“ priblížila.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas by mal hľadať podporu, no nemá byť podľa Kolíkovej na úkor nežiadúcich ústupkov. „Hľadať podporu pre takýto dôležitý návrh zákona je pekné, aj ho získať na konci dňa, ale ak to bude na úkor toho, že tam dostaneme veci, ktoré sme tam nechceli a už to nebude o tom, že na miernych budeme mierni, a na tých, kde máme pritvrdiť, budeme prísni, osobitne pri korupčných trestných činoch, to sa dostaneme na úplne inú koľaj, kde je namieste návrh stiahnuť,“ vyhlásila.

Novelu Trestného zákona schválila vláda na stredajšom rokovaní. Kladie okrem iného dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb. Ide o najväčšiu novelu Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005.