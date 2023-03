Hlas-SD: Vyzývame Eduarda Hegera, aby sa začal zaoberať situáciou s cenami potravín

„Chcem vyzvať predsedu vlády Eduarda Hegera, aby sa vrátil zo svojho zahraničného myslenia naspäť domov a aby začal okamžite riešiť akútnu situáciu,“ spresnil predseda strany Peter Pellegrini.

Vláda by mala podľa neho v skrátenom legislatívnom konaní pripraviť súbor opatrení, ktoré by pomohli zmierniť alebo zastaviť prudký rast cien potravín. „Chceme požiadať vládu, aby pripravila návrh zákona, ktorým by sa na dočasné obdobie stanovil zoznam 400 až 500 druhov tovarov, na ktoré sa zavedie obmedzenie obchodnej prirážky pre konečného predajcu potravín,“ podčiarkol.

Opozičná strana žiada zároveň zriadiť tzv. cenovú políciu, teda vyčleniť ľudí zo štátnej správy, ktorí by mali právo chodiť do predajní a odhaľovať porušovanie stanovenej obchodnej prirážky. „Ak vláda takto neurobí, tak takúto legislatívu pripravíme my,“ dodal Pellegrini.