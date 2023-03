Mikulec podporuje zníženie veku na vstup do Policajného zboru

Vyplýva to z jeho stredajšej reakcie na poslanecký návrh novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, ktorý poslanci Národnej rady SR tento týždeň posunuli do druhého čítania.

Mikulec podotkol, že hranica 18 rokov platila aj v minulosti, zmenu na 21 rokov označil za „systémovú chybu“. Vysvetlil, že v prípade schválenia zmien budú mladí ľudia nastupovať priamo na útvar, potom pôjdu do škôl a po ich absolvovaní sa vrátia späť. Príprava sa tak podľa neho ešte skvalitní, keďže mladí policajti budú v kontakte s praxou. Pripomenul, že Policajný zbor je roky personálne poddimenzovaný.

Predkladatelia v novele navrhujú zmenu veku na 18 rokov. Zároveň sa má zo zákona vypustiť štátna služba kadeta. Od zmien očakávajú, že prispejú k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii. Záujemcovia by sa mohli do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania. Predkladatelia argumentovali aj potrebou zabezpečenia personálnej stability, a to i v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou.