Schallenberg: Rusko bude pre Európu vždy dôležité

„Myslieť si, že Rusko tu už viac nebude a my sa od neho dokážeme vo všetkých oblastiach odlúčiť, je omyl,“ uviedol Schallenberg. Dodal, že Rakúsko uvoľní väzby s Ruskom, no nemôže sa to stať cez noc.

„Dostojevskij a Čajkovskij ostávajú súčasťou európskej kultúry, či sa nám to páči alebo nie. (Rusko) bude aj naďalej naším najväčším susedom. Zostane druhou najväčšou jadrovou veľmocou sveta,“ povedal šéf rakúskej diplomacie.

Rakúsko sa samo vyvinulo v akýsi most medzi Východom a Západom a jeho hlavné mesto Viedeň sa podľa Reuters stalo magnetom pre ruské peniaze. Je však súčasťou širšej západnej aliancie, ktorá po začiatku invázie na Ukrajinu uvalila na Rusko sankcie.

Hoci Rakúsko stále dováža ruský zemný plyn, plánuje jeho dodávky v nasledujúcich rokoch znížiť.

Niektorí rakúski predstavitelia však stále dúfajú, že sa vojna na Ukrajine rýchlo skončí a vzťahy s Ruskom sa vrátia do normálu, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.

Schallenberg okrem toho bránil druhú najväčšiu rakúsku banku Raiffeisen Bank International za jej podnikanie v Rusku, pričom poukázal na to, že v Rusku stále pôsobia aj iné západné firmy. Spravil tak po tom, čo americké úrady začali tento rok Raiffeisen vyšetrovať pre jej aktivity v Rusku.

Raiffeisen sa napríklad zúčastňuje na programe, v rámci ktorého Rusko garantuje vojakom bojujúcim na Ukrajine splátkové prázdniny, čo vyvolalo ostrú kritiku jej investorov. Banka trvá na tom, že jej aktivity sú v súlade so sankciami.

Schallenberg uviedol, že uprednostňuje presadzovanie súčasných sankcií pre zavádzaním nových. „Máme obrovský balík sankcií. Dajme im čas, aby začali pôsobiť,“ uviedol.