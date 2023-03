Ako doma vypestovať jarnú cibuľku: Takto si vytvoríte nekonečný zdroj

Jarná cibuľka je neuveriteľne chutná, všestranná a vhodne doplní množstvo jedál. Teraz si ju môžete vypestovať aj bez záhradníckych zručností či semien. Či už ste sebavedomý záhradník alebo nie, táto voňavá zelenina sa ľahko pestuje. Podľa šéfkuchára Fergusa Smithersa, ich môžete pestovať pomocou odpadu z varenia.

Ako si vypestovať jarnú cibuľku

Na vypestovanie jarnej cibuľky nepotrebujete kupovať semená. Stačí odrezať vrchnú časť cibuľky. Z bielej časti a koreňov ponechajte asi jeden až dva centimetre. To vložte do malého pohára s vodou a umiestnite na okenný parapet. Korene musia byť ponorené vo vode, aby sa stimuloval rast. Vrchná časť by však mala vždy ostať nad vodou, radí portál Express.

Pokiaľ je dostatok slnečného svetla a tepla, cibuľka by mala začať rásť už o niekoľko dní. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, je dôležité meniť vodu každých pár dní. Zabránite tak množeniu baktérií.

Keď vyrastie do potrebnej výšky, smelo ju odrežte a pokračuje v pestovaní ďalej. Vždy však musíte zachovať dostatok bielej časti.

Na tento účel sa dá použiť dokonca aj zvädnuté cibuľky. Vďaka tomu spotrebujete aj staršie suroviny, ktoré už nechcete použiť na varenie. Aby jarná cibuľka zostala čerstvá čo najdlhšie, uchovávajte ju v chladničke v uzavretom plastovom vrecku. Tak by ste sa mali vyhnúť plesniam a cibuľka zostane čerstvá približne dva týždne.