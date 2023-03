Šojgu: Od jadrového stretu delí Západ a Rusko čoraz menej krokov

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok varoval, že Západ a Rusko delí od možného jadrového stretu čoraz menej krokov.

Denník The Guardian s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru Interfax informoval, že podľa ministrových slov na to „Moskva bude reagovať“. Šojgu pripomenul, že takúto muníciu už Západ nasadil v konflikte v Kosove a malo to vážne zdravotné následky aj pre tých, ktorí ju použili.

Ruský minister tiež vyhlásil, že „každá vojna sa končí mierom.“

O tom, že Londýn v rámci svojej vojenskej pomoci plánuje dodať Kyjevu aj muníciu s ochudobneným uránom, informovala v utorok námestníčka britského ministra obrany Annabelle Goldieová. Vysvetlila, že „takéto strely sú veľmi účinné pri zasahovaní moderných tankov a obrnených vozidiel“.

Ruský prezident Vladimir Putin následne deklaroval, že Moskva bude „nútená reagovať“ na takéto dodávky. Podľa neho zaslanie munície s ochudobneným uránom zo strany Británie ukazuje, že Západ má v úmysle „bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca nie slovami, ale skutkami“.