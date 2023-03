Ďalšie ničivé zemetrasenie na Blízkom východe: Epicentrum hlásia z Afganistanu

Epicentrum zemetrasenia bolo podľa USGS v hĺbke 187 kilometrov na severovýchode Afganistanu neďaleko obce Džurm ležiacej v provincii Badachšán. Pakistanský meteorologický úrad stanovil magnitúdu na 6,8.

Bezprostredne neboli hlásené obete ani škody. „Vďaka Bohu, nateraz nemáme žiadne zlé správy o obetiach. Veríme, že všetci občania krajiny sú v bezpečí,“ uviedol na sociálnej sieti Twitter hovorca afganskej vlády Zabíhulláh Mudžáhid. Dodal, že zdravotnícke zariadenia v krajine sú v pohotovosti.

Earthquake of 7.7 magnitudes hit various cities in Afghanistan, Pakistan & India.

Swat, Mardan, Chitral & Gilgit were affected most.

Stay Safe Everyone

