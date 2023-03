Pavel: Nemecko treba podporiť, aby prijalo väčšiu zodpovednosť za vývoj v Európe

Návštevu Berlína označil za úspešnú, Nemecko je podľa neho pripravené Česku načúvať. Ocenil najmä uistenie zo strany Scholza týkajúce sa dodávok energií pre ČR, ale aj vôľu naďalej rozširovať spoluprácu.

Pred cestou do Nemecka Pavel uviedol, že privítanie možno nebude tak vrúcne ako na Slovensku a v Poľsku. „Všetci vieme, že kancelár Scholz nie je práve človek, ktorý by dával expresívne najavo svoje emócie, takže to rokovanie by som nenazval práve srdečným, ale bolo to vecné. Objavili sa v ňom všetky témy, ktoré sme chceli prerokovať,“ zhodnotil stretnutie s nemeckým kancelárom.

So Scholzom okrem iného diskutovali o situácii na Ukrajine. Kancelár Pavla uistil, že Nemecko je pripravené na dlhodobú podporu Ukrajiny a poskytne jej všetko, čo bude potrebovať na efektívnu obranu. Český prezident to označil za dôležitý signál, ktorý by mali počuť všetky európske krajiny, aby podporu Kyjeva udržali aj napriek vývoju situácie.

Politici spolu hovorili aj o formovaní politiky vo vzťahu k Číne, ktorá podľa Pavla prechádza v oboch krajinách revíziou. Práve v tejto oblasti vidí český prezident priestor na zbližovanie stanovísk.

„Som presvedčený, že akákoľvek politika, ktorá by mala byť úspešná vo vzťahu k Číne, musí byť jednotná naprieč Európou – a pokiaľ možno naprieč celým demokratickým svetom,“ vyhlásil Pavel.

Nový český prezident v utorok absolvoval svoju tretiu zahraničnú cestu. V Berlíne sa stretol s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a tiež s jeho predchodcom Joachimom Gauckom. Navštívil aj Pamätník berlínskeho múru.

Od prevzatia úradu pred takmer dvomi týždňami už navštívil Slovensko a Poľsko. V apríli by mal zamieriť do Bruselu a spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj do Kyjeva.