92-ročný miliardár sa len rok po rozvode opäť zasnúbil

Miliardárskemu magnátovi sa podarilo opäť nájsť lásku, keď sa v zrelom veku 92 rokov zasnúbil.

Vlani v júli sa Murdoch rozišiel s manželkou, 66-ročnou modelkou Jerry Hall, ktorá ako dôvod po šiestich rokoch manželstva uviedla „neprekonateľné rozdiely“ v ich vzťahu, píše portál Unilad. Predtým bol titán News Corp ženatý s Wendi Murdoch, Annou Murdoch Mann a Patriciou Booker. Teraz je pripravený znova zložiť svadobný sľub so 66-ročnou Ann Lesley Smithovou.

Patriarcha rodiny Murdochovcov požiadal Smith o ruku prsteňom s diamantom v New Yorku na Deň svätého Patrika. V rozhovore pre jeden zo svojich vlastných titulov, The New York Post, o tom, prečo si vybral práve tento deň, povedal, že je zo štvrtiny Ír.

Napriek tomu, že je jedným z najmocnejších a najvplyvnejších ľudí na svete a vlastní značnú časť médií západného sveta, ukázalo sa, že aj on má problémy s láskou.

Dvojica sa prvýkrát stretla na Murdochovej vinici Moraga v Bel Air v Kalifornii, keďže Smith podnikala vo vinárskom biznise so svojím zosnulým manželom, country spevákom Chesterom Smithom. „Minulý rok, keď bolo v mojej vinici 200 ľudí, stretol som ju a trochu sme sa porozprávali,“ povedal. „O dva týždne neskôr som jej zavolal."

O ich vzťahu hovorila aj jeho budúca nevesta: „Pre nás oboch je to dar od Boha.”

Smith je 14 rokov vdova. Rovnako ako Rupert, aj jej manžel bol obchodník. Pracoval pre miestne noviny, vyvíjal rozhlasové a televízne stanice a pomáhal propagovať Univision. S Murdochom vraj zdieľa rovnaké presvedčenie.

„Obaja sa tešíme, že spolu strávime druhú polovicu nášho života," povedal Murdoch. Svadbu plánujú na tohtoročné leto.