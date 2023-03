5 aromatických rastlín, s ktorými sa zbavíte potkanov

Pri boji s potkanmi nemusíte ihneď siahať po riešeniach, ktorých základom sú chemikálie. Týchto päť rastlín vám pomôže odradiť nepríjemných škodcov.

Zbaviť sa potkanov môže byť náročná, frustrujúca a často aj nákladná úloha. Existujú však špecifické rastliny, ktoré bránia týmto škodcom preniknúť do záhrad a domov. Tieto obľúbené rastliny a bylinky, známe svojimi voňavými vlastnosťami, budú pre hlodavce v skutočnosti urážlivé, pretože majú veľmi silný čuch, oveľa silnejší ako ľudia. A čo viac, tieto prírodné repelenty sú netoxické, lacné a bezpečné na použitie, čo je ideálne v blízkosti detí alebo domácich zvierat.

Mäta pieporná

Tieto hlodavce neznášajú sviežu vôňu odrody mäty - najmä mäty piepornej, pretože tá býva najsilnejšia. Silná vôňa mäty môže odradiť potkany a iných škodcov, radí portál Express.

Mätu môžete zasadiť okolo svojho pozemku alebo použiť mätový esenciálny olej, aby ste pripravili potkanom nepríjemné prekvapenie.

Bobkový list

Potkany tiež nemajú rady bobkové listy. Môžete umiestniť bobkové listy do tých oblastí, kadiaľ pravdepodobne potkany prenikajú do vášho domova, alebo ich uložiť do špajze.

Odborník na kontrolu škodcov Jordan Foster z Fantastic Pest Control tiež navrhol použiť bobkový list na vyhnanie potkanov zo záhrad. Bobkové listy sú pre potkany smrteľné.

Nechtík lekársky

Nechtík lekársky je známy svojou schopnosťou odpudzovať škodcov. Kvôli tomu, že obsahuje zlúčeninu nazývanú alfa-tertienyl, tak je pre potkany a iných škodcov toxický.

Výsadba nechtíka lekárskeho okolo vašej záhrady a pozemku potkany účinne odradí. Rovnako pomáha odpudzovať hmyz, čo oceníte, ak nechtík vysadíte v blízkosti paradajok.

Cesnak

Pach cesnaku je pre potkany aj myši odpudivý. Má totiž množstvo zlúčenín síry, ktoré sú zodpovedné za prenikavú vôňu.

Výsadba cesnaku okolo vášho pozemku alebo použitie cesnakového esenciálneho oleja udrží potkany na uzde.

Najlepšie rastliny do altánku aj na terasu: Tieto vám budú kvitnúť poriadne dlho Prečítajte si ešte:

Čierne korenie

Čierne korenie potkany nezabije, ale natrvalo ich odpudí z miesta. Je to kvôli korenistej aróme, ktorá môže spôsobiť hlodavcom zápal nosa a fyzické nepohodlie. Čierne korenie sa dá pestovať v záhrade alebo kúpiť v obchode.

Potkany nemajú radi silnú vôňu čierneho korenia, takže stačí posypať ich pravdepodobné vchody na dvor a do domu. Aby sa nedostali do špajze, stačí v nej korenie skladovať.