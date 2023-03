Pavel: Nemecko môže zohrať rozhodujúcu úlohu v novej kapitole európskych dejín

Uviedol to v utorok český prezident Petr Pavel po stretnutí s nemeckou hlavou štátu Frankom-Walterom Steinmeierom, informuje spravodajkyňa TASR.

Nemecko môže byť podľa Pavla jedným zo štátov, ktorý bude stáť v čele úsilia o bezpečnostné osamostatnenie Európy. Ako zdôraznil, nie mimo rámec Severoatlantickej aliancie, ale práve v posilnení európskeho piliera NATO. Nemecko môže poskytnúť líderstvo pre ostatné krajiny aj v povojnovej obnove Ukrajiny. ČR je pripravená iniciatívu podporiť, dodal.

Pavel tiež upozornil, že by nebolo vhodné, aby v rámci EÚ medzi sebou začali súperiť západné krajiny so stredoeurópskymi štátmi, ktoré podľa jeho slov nadobudli vyššie sebavedomie po významnej pomoci Ukrajine.

Prezidenti spolu hovorili najmä o témach, kde sa dá vzájomná spolupráca zintenzívniť. Zhodli sa na stretávaní aspoň raz ročne, kde spoluprácu oboch krajín zhodnotia.

Partnerstvo Nemecka s Českom je podľa Steinmeiera úzke a naplnené dôverou. „Môžem povedať, že česko-nemecké vzťahy neboli nikdy tak dobré, ako sú momentálne,“ vyhlásil nemecký prezident. Odlišné postoje, napríklad v oblasti klímy či energetiky, to nezmenia.

„Európa nefunguje tak, že majú všetci rovnaký názor,“ komentoval to nemecký prezident. Európu robí podľa neho cennou to, že jednotlivé štáty si dokážu k sebe nachádzať vzájomnú cestu.

Steinmeier sa poďakoval Česku za to, že sa ujalo vedenia mnohonárodného bojového zoskupenia NATO na Slovensku. Ocenil tiež rozsah českej pomoci Ukrajine po invázii.

Nemecký prezident privítal Pavla vo svojom sídle na zámku Bellevue s vojenskými poctami. Český prezident predpoludním navštívi Pamätník berlínskeho múru, popoludní bude mať prednášku v Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Stretne sa aj s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom a na záver svojej návštevy zamieri k spolkovému kancelárovi Olafovi Scholzovi.

Nový český prezident je na svojej tretej zahraničnej ceste. Od prevzatia úradu pred takmer dvomi týždňami už navštívil Slovensko a Poľsko. V apríli by mal zamieriť do Bruselu a spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj do Kyjeva.