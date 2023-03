Pri zmene pohlavia by sa po novom nemalo meniť rodné číslo

Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia. Vyplýva to z novely zákona o rodnom čísle z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina a OĽANO, ktorú v utorok plénum posunulo do druhého čítania.

„Zmenou sa zabezpečuje, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia,“ píše sa v návrhu novely.

Predkladatelia vysvetlili, že doterajším úzom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná napríklad lekárskym posudkom, ktorý nebol bližšie špecifikovaný.

Po novom by sa malo jasne určiť, čo lekársky posudok dokladuje. „Teda, že zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby,“ píše sa v dôvodovej správe.

Poslanci argumentujú snahou o posilnenie právnej istoty prostredníctvom spresnenia nejednoznačnej legislatívy tak, aby sa v praxi zabezpečil ústavne konformný výklad pojmu pohlavie.