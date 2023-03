Dôchodkyňa s autom narazila do autobusu. Nachádzalo sa v ňom asi 20 osôb

V pondelok (20. 3.) večer 71-ročná vodička na ceste v smere z Rohožníka do Malaciek vošla s vozidlom do protismeru a narazila do ľavej prednej strany autobusu.

V ňom sa v tom čase nachádzalo približne 20 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. „V dôsledku nárazu sa následne vodička kĺzala s vozidlom po ľavej strane, kde sa čelne zrazila s ďalším motorovým vozidlom značky Suzuki," priblížila policajná hovorkyňa. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá previezla účastníkov s ľahkými zraneniami do nemocnice na ošetrenie. Vykonanou dychovou skúškou na mieste bola 71-ročnej vodičke nameraná hodnota 0,81 promile alkoholu v krvi. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.