Žena prišla podvodom o viac ako 4000 eur

Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

V pondelok (20. 3.) popoludní bola žena prostredníctvom pevnej linky kontaktovaná neznámym mužom. „Predstavil sa ako pracovník pošty s tým, že jej bude v krátkom čase doručený list. Muž sa dôchodkyne pýtal, na ktorom poschodí býva a či býva sama. Žena mu s dôverou pravdivo odpovedala,“ uviedla Ligdayová.

Krátko na to bola Prešovčanka opäť telefonicky kontaktovaná ženou, ktorá sa predstavila ako polícia. „Dôchodkyni povedala, aby sa zamkla, pretože ju chcú okradnúť. Neznáma žena povedala staršej panej, aby všetky cennosti, peniaze i dôležité doklady, ktoré má doma, dala do nejakej tašky a aby ju vyhodila von oknom. Pani do tašky vložila peniaze i osobné doklady a vyhodila tašku von oknom. Oklamanej Prešovčanke tak vznikla škoda vo výške viac ako 4000 eur,“ priblížila Ligdayová.

Zákon pre páchateľa takéhoto zločinu stanovuje trest odňatia slobody na tri až desať rokov.