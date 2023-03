Gröhling: Novela školského zákona by dala školám návod aj na segregovanie

Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister školstva Branislav Gröhling (SaS). Navrhovaná legislatíva podľa neho hovorí o vyčleňovaní detí so špeciálnymi potrebami a prináša tiež nevymožiteľnosť pomoci deťom, keďže by školy mohli odmietnuť pomoc, o ktorú rodičia požiadajú.

Návrh je podľa Gröhlinga proti deťom, rodičom a kritizujú ho odborníci, medzi nimi aj komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská. Chcel, aby sa o ňom rokovalo v parlamente a aby následne dočasne poverený minister školstva Ján Horecký novelu stiahol na prepracovanie. O mesiac na ďalšej riadnej schôdzi by mal podľa poslanca prísť s novým znením návrhu.

Poslanec tvrdí, že pokiaľ by rodič prišiel s dieťaťom na školu a požiada o podporné opatrenia, teda buď o asistenta, stretnutie s psychológom či doučovanie, podľa návrhu by mu škola mohla odmietnuť poskytnúť pomoc. „V praxi sa stane, že školy nedostanú finančné prostriedky na to, aby mohli poskytnúť takúto pomoc a budú odmietať žiakov so znevýhodnením. Rodičia sa buď zmieria s tým, že nebudú mať takúto podporu, alebo im zákon hovorí, že sa im bude hľadať iná škola. Niekde inde, kde budú môcť cestovať. Vznikne jedna škola v regióne, ktorá sa obetuje a bude prijímať všetky takéto deti,“ priblížil Gröhling na utorkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že ide o ukážkový príklad segregovania.

O návrhu sa malo podľa programu aktuálnej schôdze rokovať v utorok ráno. Gröhling kritizuje, že Horecký ho neprišiel predložiť. Ten tvrdí, že chce získať viac času na podporu zákona. Na utorkovej tlačovej konferencii tiež vyhlásil, že od Gröhlinga nepočul veľké výhrady. Dočasne poverený minister vecné nedostatky z jeho strany nevníma ako zrozumiteľné. „Som pripravený hľadať s ním dohodu,“ dodal.

Pôvodný návrh zákona zavádzal podľa exministra povinné financovanie asistentov, ako aj podporné opatrenia, ktoré mali byť pre žiakov narokovateľné, riešil tiež pomoc žiakom pre každé dieťa aj bez diagnostiky.