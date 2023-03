Dôchodcovia v NSK budú od mája cestovať v autobusoch za 30 centov

Nové cestovné bude platiť v autobusoch, ktoré jazdia podľa cenníka NSK. Zmenu tarify už odsúhlasili krajskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.

Ako sa uvádza v schválenom materiáli, doteraz mal NSK rozdielne cestovné pre ľudí, ktorí dosiahli starobný dôchodkový vek a pre cestujúcich nad 70 rokov života. Podľa nových pravidiel sa osobitné cestovné zjednotilo pre obe skupiny seniorov. Na návrh poslaneckého klubu Demokratickej koalície (KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, Šanca, Spolu-OD, ODS, DS, OKS, Za ľudí) sa k seniorom pridali aj ďalšie skupiny cestujúcich. Za 30 centov budú cestovať aj bývalí politickí väzni a darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily.

Ako pripomenul predseda NSK Branislav Becík, nová tarifa bude platiť od 1. mája, dosah na rozpočet NSK bude približne 99.000 eur. „Som veľmi rád, že sa na tom poslanci takmer jednomyseľne uzniesli a každý, kto dosiahne dôchodkový vek, bude cestovať v Nitrianskom kraji len za 30 centov. Sú už nálady poslaneckých klubov i jednotlivých poslancov, že by chceli cestovanie pre seniorov celkom zadarmo. Ja by som uvítal, aby sme pomáhali aj mladým rodinám, teda aby aj žiaci a študenti, ktorí dochádzajú do škôl, mali takisto časom cestovanie zadarmo. Podľa mojich informácií by to rodičia veľmi uvítali,“ povedal Becík.

Podľa jeho slov je však zatiaľ skoro hovoriť o bezplatnom cestovaní, NSK si najskôr musí vyhodnotiť, aký bude mať dosah aktuálne prijaté uznesenie. „Ak sa osvedčí, možno sa na budúci rok budeme rozprávať o tom, že by sme prišli s úplne novým všeobecne záväzným nariadením, kde by sa zrušilo cestovné pre dôchodcov a vzápätí by som rovnaké opatrenia navrhol aj pre našich žiakov,“ dodal Becík.