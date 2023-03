V rámci Svetového dňa vody bude VVS bezplatne analyzovať vodu zo studní

Rozbory v ukazovateli dusičnany bude vykonávať v stredu (22. 3.) Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách príslušných závodov v čase od 8.00 do 13.00 h.

„Na rozbor stačí doručiť minimálne tri decilitre vody zo studne odobratej v ten istý deň v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne tri vzorky,“ informovala vodárenská spoločnosť.

Bezplatnú analýzu vody zameranú na obsah dusičnanov ponúkne tento deň aj spoločnosť MH Teplárenský holding vo svojom laboratóriu na Teplárenskej ulici 9 v Košiciach, a to v čase od 8.00 do 12.00 h. Stačí priniesť vzorku pol litra vody v sklenenej alebo PET fľaši. „Každý záujemca o analýzu dostane poradové číslo, na základe ktorého si bude môcť skontrolovať výsledok. Ten zverejníme najneskôr do 27. marca, a to na internetovej stránke www.mhth.sk v časti Naše teplárne/Košice,“ uviedla manažérka skúšobného laboratória Aneta Čapová.

Orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany budú v stredu bezplatne poskytovať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva. Odborníci okrem analýzy poskytnú aj poradenstvo. Bližšie informácie o termínoch sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.