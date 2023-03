Ponožková výzva: Obutím rôznych ponožiek podporíte povedomie o Downovom syndróme

Kampaň #PonozkovaVyzva sa spustila pri príležitosti utorkového Svetového dňa Downovho syndrómu. TASR o tom informovali Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Vyzvali ľudí, aby iniciatívu podporili.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa Downovho syndrómu prináša odkaz „S nami, nie pre nás“. Poukazuje na potrebu zapojiť organizácie zastupujúce ľudí s Downovým syndrómom do rozhodovaní. „Cieľom je napĺňať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby mal každý možnosť sa slobodne rozhodnúť. Často sa ich okolie snaží robiť veci pre nich, nie s nimi,“ skonštatoval Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR upozornila, že ľudia s Downovým syndrómom sa chcú spolupodieľať na tvorbe opatrení, ktoré ovplyvňujú ich životy. „Poznajú svoje potreby, vedia, čo chcú, čo im robí radosť a čo ich napĺňa,“ doplnila.

Organizácie poukázali, že Slovensko pred vyše rokom prijalo plán na obnovu a zvýšenie odolnosti v krízových situáciách. Viaceré reformy sa podľa nich týkajú ľudí s Downovým syndrómom. „Ak chceme nájsť dobré riešenie pre všetkých, je potrebné, aby v týchto diskusiách boli vypočuté aj hlasy organizácií, ktoré prinášajú podnety priamo od ľudí so zdravotným postihnutím,“ dodala Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Svetový deň Downovho syndrómu bol prvýkrát vyhlásený v roku 2012. Išlo o iniciatívu organizácií Down Syndrome International a European Down Syndrome Association. Každoročne pripadá na 21. marca. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.