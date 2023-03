BBC svojim zamestnancom odporučila, aby si vymazali aplikáciu TikTok

BBC oznámila, že v nedeľu svojim pracovníkom poslala správu so znením: „Neodporúčame inštaláciu TikToku na korporátnych zariadeniach BBC, ak na to nie je oprávnený služobný dôvod.“ „Ak TikTok nepotrebujete na pracovné účely, mali by ste si ho vymazať,“ dodala spoločnosť. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.

BBC v pondelok pre AFP uviedla, že „bezpečnosť a ochranu svojich systémov, údajov a ľudí berie nesmierne vážne“. Dodala, že hoci je používanie TikToku naďalej povolené na korporátnych zariadeniach na redakčné a marketingové účely, „bude naďalej monitorovať a vyhodnocovať situáciu“. BBC má na TikToku 4,4 milióna sledovateľov.

Britská vláda vo štvrtok oznámila, že z bezpečnostných dôvodov zakazuje používanie populárnej aplikácie TikTok na vládnych zariadeniach. Tento krok predtým prijali aj ďalšie krajiny vrátane USA a Kanady. Z bezpečnostných dôvodov sa pre tento krok rozhodla aj Európska komisia, Európsky parlament i Rada EÚ.

Vyvolali ho obavy, že čínska spoločnosť ByteDance a vlastník TikToku, by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.

Čínska spoločnosť tvrdí, že takéto obavy sú založené na „dezinformáciách“. Dodala, že v súčasnosti podniká kroky na zvýšenie ochrany údajov používateľov z Európy.