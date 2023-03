Podvrh z Mariupolu: Video vraj svedčí o Putinovom dvojníkovi, toto natočili v okupovanom meste

Ruský prezident Vladimir Putin mal v nedeľu 19. marca navštíviť okupované ukrajinské mesto Mariupol, po ktorom sa previezol autom a navštívil rôzne miesta. Rozprával sa aj s miestnymi obyvateľmi.

Keďže z nečakanej návštevy uniklo viacero fotografií a klipov, pozorní diváci z celého sveta reagovali, že v nich nefiguruje skutočný prezident Ruskej federácie, ale jeho dvojník, ktorý sa naňho nápadne podobá.

#Putin's double was paraded around occupied Crimea and Mariupol in #Ukraine. pic.twitter.com/XqKTXiG56p