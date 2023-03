Putin: Vzťahy s Afrikou sú pre nás prioritou

Podľa webu denníka Le Figaro Putin zdôraznil, že Rusko, podobne ako Afrika, „bráni tradičné morálne hodnoty“ tým, že „odoláva neokoloniálnej ideológii vnucovanej zo zahraničia“, informuje TASR.

„Rád by som zdôraznil, že naša krajina vždy uprednostňovala - a bude naďalej uprednostňovať - spoluprácu s africkými štátmi,“ povedal Putin v televíznom prejave na konferencii o rusko-afrických vzťahoch.

Ruský prezident súčasne prisľúbil, že Rusko bude pokračovať v dodávkach obilia do afrických krajín aj vtedy, ak Moskva odstúpi od prelomovej dohody s Ukrajinou, ktorá umožňuje vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov.

Objasnil, že ak sa Rusko po 60 dňoch rozhodne nepredĺžiť túto dohodu, je pripravené bezplatne dodať z Ruska do týchto chudobných krajín Afriky rovnaký objem obilnín, aký im bol dodaný v predchádzajúcom období.

Uviedol, že Rusko súhlasilo s predĺžením opatrení na vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more o 60 dní a s odblokovaním ruského poľnohospodárskeho vývozu a dodávok hnojív, pričom sa riadilo predovšetkým potrebami afrických krajín.

Prízvukoval súčasne, že Rusko trvá na úplnom dodržiavaní svojich kľúčových požiadaviek. Spresnil, že v závislosti od ich plnenia sa potom Rusko rozhodne o svojej ďalšej účasti na dohode, ktorej platnosť je nateraz predĺžená do 18. mája.

Podľa denníka Le Figaro Putin tiež kritizoval, že z celkového množstva obilnín vyvezených z Ukrajiny „išlo 45 percent do európskych krajín“, len tri milióny ton do afrických krajín a 1,3 milióna ton do najchudobnejších štátov.

Putin poukázal na to, že za porovnateľné obdobie Rusko napriek všetkým „obmedzeniam a reštrikciám“ poslalo do Afriky takmer 12 miliónov ton obilia.

Ruský prezident zdôraznil, že záujmom Ruska je, „aby sa obilie a hnojivá dostali do afrických štátov, ktoré ich potrebujú, a nie aby sa posielali na nasýtené európske trhy, do nasýtených európskych krajín“. Pripomenul pritom, že „celá dohoda bola prezentovaná pod zámienkou, že sa musíme sústrediť na záujmy afrických krajín“.