Na podanie daňového priznania zostávajú dva týždne, finančná správa posilní úradné hodiny

Na konci marca posilní finančná správa (FS) úradné hodiny na daňových úradoch aj na call centre. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností, informovala v pondelok hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín posledné dva marcové dni. Vo štvrtok 30. marca budú fungovať od 8.00 do 17.00 h a v piatok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.

„Posilnené budú aj prevádzkové hodiny call centra FS, a to už od pondelka 27. marca. Konzultanti budú klientom k dispozícii na voľbe č. 1 a č. 2 (Informácie k elektronickej komunikácii a technickej podpore, informácie k DPH) až do polnoci. V prípade poskytovania informácií k dani z príjmov budú v tento deň k dispozícii do 19.00 h,“ priblížila Rybanská.

V utorok 28. marca a stredu 29. marca budú konzultanti v prípade voľby č. 1 a č. 3 (Informácie k dani z príjmov a technickej podpore) k dispozícii od 8.00 h do 19.00 h. Vo štvrtok 30. marca a piatok 31. marca budú poskytovať informácie až do polnoci.

Všetky informácie o úradných hodinách, ako aj k jednotlivým voľbám na call centre sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Kontakty.