Umývanie rúk je základný krok v prevencii akútnych respiračných ochorení

Ruky si treba dôkladne umývať po každom návrate domov, pred a po návšteve lekára a nemocnice, či pri akomkoľvek pocite nečistých rúk. Pripomenul to hlavný hygienik SR Ján Mikas.

K ochrane pred respiračnými ochoreniami pomáha aj respirátor. Ten by sa podľa Mikasa mal nosiť, ak si ľudia nedokážu udržať bezpečný odstup či začínajú pociťovať príznaky ochorenia. „Odporúčame chrániť sa respirátorom v preplnenej hromadnej doprave, v preplnených uličkách obchodov či na hromadných podujatiach,“ doplnil.

K zásadám patrí aj dodržiavanie respiračnej etiky. To podľa hlavného hygienika znamená, že kýchať a kašlať sa má do vreckovky, nie dlane. „Použité vreckovky vyhoďte do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyte ruky vodou a mydlom alebo si ich dezinfikujte,“ podotkol.

Priblížil, že v kolektíve je vhodné obmedziť podávanie rúk či objímanie. „Odporúčame časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa, s oknami dokorán,“ spresnil.

Podporiť svoju obranyschopnosť sa dá napríklad zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B a vitamínu D. „Nájdete ich v čerstvej zelenine, ovocí, strukovinách a celozrnných obilninách,“ doplnil Mikas. Treba podľa neho dbať aj na na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie.

„Odporúčame dať sa zaočkovať proti COVID-19, ak ste ešte neboli očkovaní, prípadne ešte nemáte posilňujúcu dávku,“ podotkol.