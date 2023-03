Dzurinda: Neschvaľovanie zákonov je pokračovanie chaotickej politiky

V reakcii na neschválené návrhy to pre TASR povedal expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý zakladá stranu Modrí - Európske Slovensko. Parlament odmietol novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii či zákon o krajinnom plánovaní. Schválenie aj týchto zákonov je potrebné pre čerpanie financií z plánu obnovy.

„Keď vláda nevládne, premiér musí byť aj ministrom financií a zdravotníctva, keď sa v polícii dejú také čudné veci, že Robert Fico púšťa nahrávky, ktoré nikdy v rukách mať nemal... Všetko svedčí o tom, že veci nefungujú. To nie sú len zákony potrebné pre plán obnovy, ale aj žalostný postup vo výstavbe diaľnic, úplné zanedbanie dostavby Rázsoch, kritická situácia v našom zdravotníctve, ale už aj školstve, kde chýbajú učitelia. To všetko sú logické dôsledky chaotickej politiky, ktorú, žiaľ, to posledné obdobie zažívame,“ povedal pre TASR Dzurinda.

Vznikajúca strana Modrí - Európske Slovensko chce ponúknuť alternatívu. Aktuálne zbiera podpisy, mala by ich už mať niekoľko tisíc. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov od ľudí. „Zbierame po celom Slovensku. Pracujeme každý deň, máme nádej, že budeme úspešní,“ poznamenal Dzurinda.

Vyzdvihol mladý tím, ktorý sa okolo neho vytvoril. Hovorí o silných osobnostiach, hoci nemusia byť zatiaľ verejnosti dosť známe. „Keď tréner Ramsay priniesol na zimné olympijské hry mladíkov, smiali sme sa. A títo mladíci po sto rokoch priniesli bronzové medaily,“ podotkol. Dzurindu mrzí, že dnes politika nemá dobré meno a ľudia sa do nej nehrnú. „Musím priznať, že ma nevôľa mladých ľudí angažovať sa v politike trápi,“ uviedol expremiér. O postupe svojho tímu by mal povedať viac najbližší týždeň.