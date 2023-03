Poslanci negovali, že sa kompenzácia za migy týka zľavy na F-16-kach

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽANO). S nezaradeným poslancom a podpredsedom neparlamentného Hlasu-SD Richardom Rašim zároveň negovali úvahy, že by kompenzácia mala byť poskytnutá vo forme zľavy na zazmluvnenej cene za dodávky amerických stíhačiek F-16.

„Nie, nemyslím si to, že sa to týka F-16-tok,“ uviedol Raši na otázku v súvislosti so slovami predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, naznačujúcimi, že kompenzácia bude vo forme zníženia ceny za dodávku vojenského materiálu.

„Nie, netýka sa to F-16-tok,“ doplnil Grendel. Zdôraznil, že kompenzácia je pre Slovensko, jeho bezpečnosť a obranyschopnosť výhodná. „Áno, som spokojný s tým, čo vyrokoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď,“ potvrdil.

Diskutujúci sa rozprávali aj o súčasnej situácii v ambulantnom sektore. Raši a predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský apelujú na vládu, aby čo najskôr vyčlenila avizovaných 283 miliónov eur pre ambulancie. Upozornili, že v opačnom prípade hrozí, že ambulancie od apríla nepredĺžia zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Grendel si myslí, že žiadna vláda by si „nelajzla“ kolaps ambulantného sektora.

Raši upozornil na meškanie projektu novej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Tá sa podľa neho nestihne postaviť v termíne, s ktorým počíta plán obnovy. Žiada preto, aby sa zdroje presunuli do ostatných zdravotníckych zariadení v regiónoch. Výstavbu nemocnice na Rázsochách treba podľa neho financovať z iných zdrojov. Grendel reagoval, že podľa plánu ide výstavba nemocnice zo zdrojov z plánu obnovy v Martine.

Hostia diskusie sa vyjadrili aj k postupu pred predčasnými parlamentnými voľbami – Majerský i Raši zdôraznili, že KDH, respektíve Hlas-SD pôjdu do volieb samostatne. Grendel chce postup svojej domovskej strany NOVA komunikovať po záveroch aprílového snemu.