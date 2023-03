Vlhová ešte nekončí, zhodnotila uplynulú sezónu

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala v záverečnom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára. V andorrskom stredisku Soldeu vyhrala časom 1:55,88 minúty. Druhá skončila Nórka Thea Louise Stjernesundová s mankom šesť stotín sekundy a tretia finišovala Valerie Grenierová z Kanady (+0,20 s). Slovenská reprezentantka Petra Vlhová nedokončila prvé kolo.

Dvadsaťosemročná Američanka, ktorá mala už pred nedeľňajšími pretekmi istý veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári i malé za slalom a obrák, si pripísala 88. víťazstvo v kariére a opäť vylepšila celkový rekord v počte triumfov. Zároveň zaznamenala štrnáste víťazstvo v sezóne a 138. pódium v kariére, čím sa dostala o jedno pred krajanku Lindsey Vonnovoú a stanovila nový rekord medzi ženami. Absolútny drží Švéd Ingemar Stenmark (155). Rakúšan Marcel Hirscher má na konte rovnako 138 pódií. Shiffrinová zároveň dosiahla 21. víťazstvo v obrovskom slalome, čo sa ešte žiadnej žene nepodarilo. V celkovom hodnotení SP nazbierala až 2206 bodov - o 989 viac ako druhá Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska. Vlhová skončila v celkovom hodnotení na treťom mieste (1125 b) a do najlepšej trojky sa tak zmestila v piatej sezóne za sebou. V obráku bola štvrtá (486 b).

„Prebolelo to hneď ako som vypadla. Nič sa nedá robiť, taký je šport, bohužiaľ. Popravde, nerozmýšľala som na tým, že som tretia v celkovom poradí, ale nad tým, čo som mohla robiť lepšie v pretekoch. Sezónu hodnotím dobre. Nie najlepšie, ale dobre. Boli dni, ktoré neboli úplne ideálne, boli dni, ktoré boli super. Bolo to také hore-dole. Som spokojná, ale nie úplne. Najlepší moment bol asi vo Flachau, bolo to emotívne víťazstvo. Moje výsledky neboli také, ako som chcela ja a potom prišlo víťazstvo, cítila som sa skvelo a vyhrala som pred slovenskými fanúšikmi. Nechystám sa skončiť, takže sa uvidíme aj v nasledujúcej sezóne,“ povedal Vlhová pre JOJ Šport.

„Dnes to boli skvelé preteky. Druhé kolo bolo náročné, dievčatá poriadne bojovali. Teraz pôjdem naspäť do Ameriky a strávim nejaký čas na pláži,“ povedala po pretekoch Shiffrinová, s ktorou urobil rozhovor jej priateľ a taktiež elitný lyžiar Aleksander Aamodt Kilde z Nórska.

Vlhová v prvom kole neustála prejazd modrou bránou a spadla na vnútornej lyži. Prvú jazdu nedokončili ani Talianka Federica Brignoneová a Švédka Sara Hectorová. Shiffrinová viedla po prvom kole časom 56,60 sekundy. Pred druhou Kanaďankou Valerie Grenierovou mala náskok 62 stotín sekundy, na treťom mieste figurovala Talianka Marta Bassinová s mankom 0,63 s.

V druhom predviedla najrýchlejšiu jazdu Maria Therese Tvibergová z Nórska a posunula sa zo šestnásteho na desiate miesto. Grenierová mala šiesty najlepší čas a klesla o jednu priečku, keď sa pred ňu dostala po skvele a agresívnej jazde Stjernesundová. Shiffrinová naopak veľmi neriskovala, oproti súperkám strácala a mala až pätnásty čas, no nakoniec jej to stačilo na víťazstvo, keď zdolala Nórku len o šesť stotín sekundy.

Francúzska Tessa Worleyová obsadila vo svojich záverečných pretekoch v kariére jedenáste miesto a v cieli zakričala do televíznych kamier „Merci“.

Výsledky:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:55,88 m, 2. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +0,06 s, 3. Valerie Grenierová (Kan.) +0,20, 4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,46, 5. Mina Fürstová Holtmannová (Nór.) +0,64, 6. Marta Bassinová (Tal.) +0,69, 7. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,77, 8. Maryna Gasienica Danielová (Poľ.) +0,85, 9. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,08, 10. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +1,20, ...Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo

Konečné poradie SP (po 38):

1. Shiffrinová 2206 b, 2. Gutová-Behramiová 1217, 3. VLHOVÁ 1125, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 1069, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 916, 6. Mowinckelová 903

Konečné poradie v obrovskom slalome (po 10):

1. Shiffrinová 800 b, 2. Gutová-Behramiová 532, 3. Bassinová 515, 4. VLHOVÁ 486, 5. Brignoneová 476, 6. Sara Hectorová (Švéd.) 393