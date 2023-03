Heger reagoval na nepodporenie zákonov k plánu obnovy, podľa neho je to pomsta

Postup OĽANO a Sme rodina, ktorým nepodporili návrh zákona o krajinnom plánovaní a zákon o konkurze, ohrozuje verejný záujem. V súvislosti s rizikom straty prostriedkov z plánu obnovy to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger v diskusii RTVS O 5 minút 12. Nevylúčil, že zo strany OĽANO mohlo ísť o "trucpodnik". Nezaradený poslanec a predseda neparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini za tým vidí najmä Hegerovu premiérsku neschopnosť.

„Možno je to istý revanš za to, že som si dovolil založiť novú stranu, no považujem to za nezodpovedné,“ uviedol Heger. Neskrýval prekvapenie, že návrhy neprešli. Podľa neho boli pripravené dobre. Uviedol, že záležitosť aj smerom do najbližšej budúcnosti bude preberať na koaličnej rade.

Pellegrini kritizuje samotné návrhy zákonov, no ich odmietnutie v pléne je podľa neho aj dôkazom „relevantnosti“ povereného kabinetu a jeho šéfa. „Ukazuje sa, že on už v parlamente nevie nič presadiť, a že parlamentné voľby mali byť skôr,“ upozornil.

Heger prisľúbil, že poverený kabinet bude prijímať ďalšie opatrenia na znižovanie negatívnych efektov rekordnej inflácie a poklesu reálnych miezd. Spomenul všetky doterajšie opatrenia, vrátane od pondelka (20. 3.) platného opatrenia zastropovania približne 400, najmä slovenských, potravín.

Pellegrini hodnotí doterajšie opatrenia vlády ako absolútne nedostatočné. „Je to málo, lebo je to dokopy nič,“ vyhlásil. Aj za zastropovaním potravín vidí skôr iniciatívu obchodných reťazcov ako vlády.

Heger z hľadiska pozície predsedu novej strany Demokrati zopakoval, že si nedokáže predstaviť spoluprácu so stranou Hlas-SD. Záujem nie je ani zo strany Pellegriniho. „Eduard Heger je pravou rukou Igora Matoviča – sú to ľudia najviac zodpovední za marazmus, ktorý v tejto krajine nastal,“ upozornil.

Diskutovali aj o sobotňajšom (18. 3.) požiari v Banskej Štiavnici. Premiér informoval, že situácia je v súčasnosti zastabilizovaná. „Škody sú rozsiahle,“ podotkol. Vyzdvihol prácu a nasadenie profesionálnych a dobrovoľných hasičov, vojakov, záchranárov či dobrovoľníkov. Zopakoval, že vláda bude o formách možnej pomoci rokovať separátne.

Aj Pellegrini ocenil nasadenie pomáhajúcich pri požiari v Banskej Štiavnici. „Som naozaj vďačný, že sa podarilo požiar aj v zložitej technickej situácii lokalizovať a zabrániť ďalším väčším škodám,“ povedal. Vládny kabinet by mal podľa neho čo najrýchlejšie rozhodnúť o finančnej pomoci pre mesto.