3 najhoršie vlastnosti mužov, ktoré niektoré ženy považujú za atraktívne

V spoločnosti je dobre známy fenomén, pri ktorom ženy často priťahujú „zlí chlapci“. Je to v rozpore s logikou a zdravým rozumom, keď niekoho priťahuje bezcitný či namyslený človek, ale v skutočnosti za tým môže byť psychologický dôvod. Muži s temným a zádumčivým vzhľadom sú pre niektoré ženy atraktívnejší, pretože ich temné charakterové vlastnosti naznačujú vyššie šance na počatie detí.

Psychológovia ukázali ženám vybrané mužské tváre, ktoré boli upravené tak, aby naznačovali určité kľúčové negatívne osobnostné črty. Zistilo sa, že ženy vo všeobecnosti uprednostňujú tieto tri povahové vlastnosti u mužov, ktoré sú psychológom známe ako "temná triáda":

Psychopatia: zahŕňa sebeckosť, bezcitnosť a antisociálnosť. Machiavelizmus: zahŕňa manipulatívnosť, nemorálnosť a využívanie druhých. Narcizmus: pýcha, márnivosti, obrovské ego a nedostatok empatie voči druhým.

Ženy sa v tomto nevedia poučiť

Štúdia vedcov z Hartpury College v Anglicku, ktorej sa zúčastnilo 146 britských žien vo veku 18 - 24 rokov, ukázala, že aj tie najskúsenejšie ženy mali stále tendenciu zaľúbiť sa do mužov, ktorí mali narcistické vlastnosti. Tváre, ktoré odrážajú negatívne črty, ako je narcizmus, sú sexuálne príťažlivejšie, pretože naznačujú vyšší reprodukčný úspech. To naznačuje, že ženy priťahujú muži s týmto negatívnymi vlastnosťami kvôli tomu, že si ich spájajú s vyššou šancou na splodenie potomkov.

Štúdia konkrétnejšie zistila, že ženy so silnou preferenciou narcizmu výrazne motivoval reprodukčný úspech. Ukázalo sa, že ženy s touto preferenciou porodili viac detí. V predchádzajúcich štúdiách sa tiež zistilo, že narcizmus bol v porovnaní s ostatnými dvoma vlastnosťami temnej triády vlastnosťou, ktorá sa okrem sociálneho úspechu najviac spája s psychickými a fyzickými výhodami u mužov. Tieto zistenia boli publikované v akademickom žurnále Personality and Individual Differences .

Vzrušujúce nebezpečenstvo

Narcistický muž nie je dobrým partnerom, ale ani skúsené ženy si to často neuvedomujú a neustále ich tento typ muža priťahuje. Ženy si vyberajú mužov, ktorí vyžarujú tieto negatívne vlastnosti, kvôli faktoru nebezpečenstva spojeného s randením s mužmi, ktorí sú silní a namyslení. Ženy dobre vedia, že od týchto mužov nemôžu očakávať, že sa k nim budú správať férovo a namiesto toho, aby z takéhoto vzťahu utiekli, sa vrhajú do tých istých problémov.

Ďalším dôvodom, prečo ženy priťahujú chlapi s týmito zlými vlastnosťami, je, že niektoré ženy rady "naprávajú mužov". Keď sa žena stretne so "zlým chlapcom", často to považuje za výzvu skrotiť ho. Ak sa jej podarí takého muža „uzemniť“, bude to pre ňu najväčší úspech.