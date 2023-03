Kolíková: Neprešiel kľúčový zákon na boj s konkurznou mafiou

„Novela neprešla o pár hlasov,“ podotkla Kolíková. Pomohli tomu podľa jej slov poslanci Sme rodina a Igor Matovič (OĽANO), ktorí sa zdržali. Nehlasovali za ňu ani ďalší poslanci z koalície. Podľa Kolíkovej odmietnutie novely znamená absenciu účinného nástroja na boj s konkurznou mafiou. Vysvetlila, že zmena mala zaviesť napríklad registre pohľadávok, aby veritelia aj verejnosť mali lepší prehľad v tejto oblasti a bola ľahšia aj verejná kontrola. Predísť sa tak podľa jej slov mohlo napríklad tomu, aby majetky končili v schránkových firmách.

Nevie o tom, že by poslanci mali výhrady k právnej úprave už pri procese jej tvorby a pri zapracovaní do plánu obnovy. Polročná lehota na prípadné opätovné predloženie návrhu do parlamentu vyprší zhruba v období predčasných volieb. Vzhľadom na termíny pre splnenie plánu obnovy vidí Kolíková riešenie napríklad v schválení tejto zmeny prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k inému zákonu, ktorý by nejako s témou súvisel. Podotkla však, že aj na to by bola potrebná podpora väčšiny poslancov v pléne.