V budove FSB v Rostove nad Donom vypukol požiar

Niektoré zdroje uviedli, že svedkovia počuli pred vypuknutím požiaru na mieste jednu alebo viacero explózií. Na internete kolujú videozáznamy, na ktorých vidieť stúpajúci dym. O výbuchoch s odvolaním sa na svedkov informoval aj internetový spravodajský kanál NEXTA.

At least two people were injured after the explosion in the #FSB building in #Rostov-on-Don, according to #Russian media. pic.twitter.com/jm5vwn7N1T