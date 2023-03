Video: Toto sa stane s cestujúcim, ak zomrie počas letu

Ľudia zomierajú nečakane a let lietadlom nie je výnimka. Letuška vo videu odhalila pravdu o tom, čo sa stane, keď počas letu zomrie pasažier.

Ak niekto počas letu vážne ochorie či dôjde k nebezpečnému zraneniu, posádka ktorejkoľvek leteckej spoločnosti sa mu pokúsi získať okamžitú pomoc. Ak to znamená odklonenie letu a vykonanie prvej pomoci vo vzduchu, urobia to. Ak však niekto zomrie nečakane a bez toho, aby si to niekto všimol, môže sa stať množstvo vecí.

Letuška s používateľským menom @danidboyy1 na TikToku prezradila na sociálnej platforme všetky podrobnosti, ktoré potrebujete vedieť o úmrtiach v lietadle. Existuje niekoľko pravidiel a predpisov, ktorými sa posádka riadi pri výskyte neočakávanej smrti v lietadle. „Palubní sprievodcovia nemôžu legálne vyhlásiť niekoho za mŕtveho, takže ak sa kapitán rozhodne neodkloniť lietadlo, telo zostane v lietadle, kým nedosiahnu konečné miesto určenia," povedala letuška.

Ak je priestor, telo môže byť presunuté do prázdneho radu sedadiel alebo do inej kuchyne či kabíny. Ak je však let plný, cestujúci zostane na svojom pôvodnom sedadle, kým lietadlo nepristane.

Ďalšia letuška povedala, že prijmú ďalšie opatrenia, aby prejavili úctu mŕtvej osobe počas letu. „Pravdepodobne by som cez tú osobu prehodila prikrývku, aby sa na ňu menej pozeralo. Chcete zachovať dôstojnosť a úctu voči zomrelému," dodala letuška pre Business Insider.

Cestujúci si na sociálnej sieti spomenul, ako sa letecký sprievodca vysporiadal so smrťou spolucestujúceho. „Žena, ktorá sedela dva rady za mnou na 11-hodinovom lete z Frankfurtu do Singapuru, prestala dýchať v poslednom úseku cesty. Bezprostredným susedom ženy boli pridelené nové miesta, ju položili cez rad sedadiel," povedal. Keď sa zistilo, že už nemôžu robiť nič iné, zakryli jej telo plachtou a let pokračoval ako obvykle.