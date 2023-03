Krúpa: Darovanie migov Ukrajine je už na rozhodnutí vlády, SaS to podporuje

Opozičná SaS podporuje poskytnutie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Skonštatoval to šéf parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS). Slovensko nebude podľa neho prvou krajinou, ktorá by odovzdala stíhačky Ukrajine.

Témou sa zaoberal aj utorkový (14. 3.) mimoriadny brannobezpečnostný výbor. Vzal na vedomie informácie o možnosti darovania migov. „Poslanci boli detailne oboznámení so situáciou, v akom stave sa migy nachádzajú, aký je ich technický stav, koľko máme ešte pilotov, ktorí by teoreticky mohli na nich lietať, to číslo je nízke,“ skonštatoval Krúpa na stredajšej tlačovej konferencii. Poslanci tiež dostali informáciu o právnom podklade, na základe ktorého chce vláda rozhodnúť.

„Boli sme informovaní o kompenzácii, ktorú SR získa,“ doplnil Krúpa s tým, že aj poslancom, ktorí nesúhlasia s darovaním migov, sa pozdávala navrhovaná kompenzácia. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď na výbore potvrdil, že za poskytnutie stíhačiek máme ponuku na náhradu vo výške 900 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa aj najmodernejšiu vojenskú techniku zo Spojených štátov.

Stíhačky na Ukrajinu podľa Krúpu darovali pred Slovenskom už štyri krajiny. Myslí si, že predstavitelia vlády sa mohli postaviť k téme trochu citlivejšie, keďže sa stala predmetom politikárčenia.