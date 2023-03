Vláda zvýšila limit výdavkov na obstaranie ekologických vozidiel o polovicu

„Cieľom predloženého návrhu nariadenia je reagovať na prijatú právnu úpravu a upraviť limity výdavkov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií pri obstarávaní osobných automobilov určených na prepravu osôb, ktoré sú ekologickými vozidlami. Z hľadiska doterajšej právnej úpravy je potrebné zdôrazniť, že nedochádza k zvýšeniu limitov výdavkov na obstaranie osobných automobilov,“ uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k materiálu.

Novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá sa venuje aj limitom výdavkov na obstaranie vozidiel, schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v polovici februára. Podľa rezortu financií by bolo bez dodatočnej zmeny vyhlášky ohrozené čerpanie prostriedkov plánu obnovy, keďže v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti môžu byť podporené len automobily kategórie M1 a N1 s nulovými emisiami alebo nízkymi emisiami pod 50 gramov oxidu uhličitého (CO2) na kilometer. Ak by sa navrhovaná právna úprava neprijala, významne by sa sťažilo obstaranie ekologických vozidiel pre niektoré okruhy osôb vzhľadom na vývoj cien týchto automobilov.