Video: Muž v supermarkete s nožom v ruke naháňal zákazníka, zakročil policajt mimo služby

NEBEZPEČNÉ VYČÍŇANIE MUŽA UKONČIL AŽ POLICAJT, KTORÝ BOL V ČASE VOĽNA NA NÁKUPE K dramatickej situácii došlo začiatkom marca vo večerných hodinách v OD Tesco, v Žarnovici. Do predajne vošiel muž, ktorý po tom, ako vybral fľašu alkoholu z regála, si túto otvoril a napil sa z nej. Na svoje konanie bol upozornený pracovníčkou predajne. Muž sa následne začal správať nebezpečne a agresívne. Pri pokladni udrel päsťou do brucha a pokúsil sa kopnúť pracovníka obchodného domu. Na situáciu reagoval aj zákazník predajne, ktorého páchateľ začal napádať a naháňať ho po predajni s nožom v ruke, pričom kričal, že ho zabije a vyzýval ho na bitku. V čase incidentu bol v obchode na nákupe náš kolega z oddelenia diaľničnej polície zo Žiaru nad Hronom, ktorý vykonal služobný zákrok a nebezpečného muža spacifikoval. Do príchodu policajnej hliadky tento policajt spolu s napadnutým zákazníkom zabránili ďalšiemu vyčíňaniu nebezpečného muža.