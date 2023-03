Austrálsky expremiér Keating kritizuje dohodu o nákupe amerických ponoriek

Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, prelomová dohoda o nákupe ponoriek bola lídrami bezpečnostnej aliancie AUKUS - Austrálie, Británie a USA - Anthonym Albanesem, Rishim Sunakom a Joeom Bidenom - oznámená v noci na utorok (SELČ).

Ako uviedla agentúra AFP, cieľom dohody je posilniť sily západnej aliancie voči vojensky expandujúcej Číne. Austrália sa okrem toho s pomocou Spojených štátov a Británie pustí do 30-ročného plánu výstavby vlastnej flotily ponoriek s jadrovým pohonom.

Labourista Keating vo svojej reakcii odsúdil túto dohodu a označil ju za „veľký omyl“, informuje TASR.

„História bude nakoniec sudcom tohto projektu, ale chcem, aby moje meno bolo jasne zapísané medzi tými, ktorí hovoria, že je to veľký omyl,“ uviedol Keating vo svojom vyhlásení.

Bývalý labouristický premiér, ktorý viedol Austráliu v rokoch 1991 až 1996, tiež deklaroval, že Austrália „slepo nasledovala“ Spojené štáty a Britániu, pričom dodal, že Čína nepredstavuje žiadnu hmatateľnú vojenskú hrozbu.

Podľa Keatingovho názoru sa Austrália na naliehanie Spojených štátov vydala na „nebezpečnú a zbytočnú cestu“, ktorá by mohla mať „smrteľné následky“, ak by sa Austrália zaplietla do budúcich konfliktov.

Akvizícia ponoriek poháňaných jadrovými reaktormi zaraďuje Austráliu medzi krajiny usilujúce sa o potlačenie čínskej vojenskej expanzie. Hoci Austrália vylúčila nasadenie atómových zbraní, jej „ponorkový“ projekt predstavuje novú významnú etapu v konfrontácii s Čínou, ktorá sa usiluje posilniť svoju vlastnú sofistikovanú námornú flotilu.