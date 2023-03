Na hrebeni Nízkych Tatier uviazla dvojica turistov, zachraňovala ich Horská záchranná služba

Dvojica vyčerpaných a podchladených slovenských turistov v utorok (14. 3.) podvečer uviazla na hrebeni Nízkych Tatier. Pomáhala im Horská záchranná služba (HZS). HZS o tom v stredu ráno informovala na sociálnej sieti.

Turisti sa nachádzali v Krúpovom sedle a nedokázali samostatne pokračovať. Záchranári sa k nim dostali aj za pomoci mimoriadnej prevádzky lanovej dráhy. Na mieste obom poskytli zdravotnú starostlivosť a zateplenie. Prvého, 42-ročného turistu nabalili do saní a transportovali na Srdiečko, kde ho odovzdali do opatery posádky rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice. Druhý, 29-ročný turista bol podľa HZS schopný pokračovať v sprievode záchranárov a odovzdali ho rodine.