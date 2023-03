Naď predpokladá, že o migoch napokon rozhodne vláda, má pripravenú analýzu

Naď je presvedčený, že vláda na to kompetencie má. Zároveň avizoval, že večer pôjde na rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť a bude odpovedať na otázky poslancov.

„Dlhodobo hovorím, že som presvedčený, nielen ja, ale aj viacerí ústavní právnici, že vláda má kompetencie, aby o tom rozhodla. Zároveň som sľúbil, svoje slovo dodržím, že diskusiu s poslancami NR SR chcem urobiť,“ povedal. Ozrejmil, že bola požiadavka na komplexné aj utajované informácie, preto bude výbor v utajovanom režime. „Je to férové, diskusia ako má byť. Predpokladám, že samotné rozhodnutie urobí vláda SR,“ dodal.

Skonštatoval, že doteraz boli rôzne právne názory aj návrhy poslancov, že by bolo lepšie rozhodnutie parlamentu v tejto veci. Podotkol, že to napokon k ničomu neviedlo. Má podozrenie, že niekto úmyselne púšťal rôzne informácie, aby sa rozhodnutie oddialilo. Zatiaľ podľa jeho slov nie je určený termín rozhodnutia vlády. Nevylúčil stredajší (15. 3.) termín. Zariadia sa však aj podľa večernej diskusie.

V reakcii na vyjadrenia predstaviteľov Poľska, že v lehote štyroch až šiestich týždňov vedia spolu so Slovenskom poslať stíhačky uviedol, že o tom intenzívne rokujú. Zopakoval, že poľský rezortný kolega mu potvrdil pripravenosť Poľska na bilaterálny krok v tejto oblasti.

Čo sa týka možnej náhrady za stíhačky, Naď podľa vlastných slov dostal aj novú ponuku. Najskôr však o nej bude informovať poslancov vo výbore. Priblížil však, že ak by sme na Ukrajinu poslali stíhačky a menšiu časť nášho systému Kub, náhrada by sa hýbala okolo 900 miliónov eur. „Je to veľmi dobrá ponuka, ktorá je pre SR aj výhodná,“ poznamenal.

Ešte vo februári ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Dočasne poverený premiér Eduard Heger vtedy povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Naď deklaruje, že migy už Slovensko nebude používať a na obranu SR nie sú dôležité, pričom za ne môže získať financie.

Politici následne riešili, či má dočasne poverená vláda kompetenciu rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Diskutovalo sa o možnosti, aby o tom rozhodol parlament, alebo aby k tomu zaviazal vládu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok avizoval, že plénum NR SR zrejme o stíhačkách MiG-29 rozhodovať nebude, koalícia podľa neho našla iný spôsob.