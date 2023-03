Od pondelka sa ruší povinnosť päťdňovej izolácie pre pacientov s COVID-19

„Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu vzhľadom na aktuálne cirkulujúce varianty SARS-CoV-2 a na podiel ľudí, ktorí COVID-19 prekonali a/alebo boli kompletne zaočkovaní. Ochorenie COVID-19 sa tak v tomto smere dostáva na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Pacienti by sa však mali, tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach, riadiť pokynmi svojho lekára a liečiť sa doma. „Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. COVID-19 je infekčné ochorenie a hoci domáca izolácia už nebude povinná, berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín,“ upozornil Mikas. V prípade nutnosti ísť von, napríklad po lieky, treba dbať na správne nosenie respirátora i hygieny rúk.

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest zostáva nateraz v platnosti. „V súčasnosti má stále opodstatnenie - ešte máme relatívne vysokú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia,“ ozrejmil Mikas. Respirátor je aktuálne povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární.