SaS vyzvala premiéra, aby Slovensko odmietlo zákaz spaľovacích motorov

Elektromobil si nebude môcť väčšina domácností dovoliť a zároveň bude mať negatívny vplyv na slovenský automobilový priemysel, upozornil na utorkovej tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík.

„Chcem vyzvať povereného premiéra Eduarda Hegera, aby jasne povedal, ako sa Slovensko k tejto veci chce postaviť, aby aj svoj postoj vysvetlil, a pokiaľ je to možné, vyzývam ho, aby nesúhlasil so zákazom predaja spaľovacích motorov,“ povedal Sulík. Premiér aj dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj podľa Sulíka príliš ľahkovážne súhlasia so všetkým, čo prichádza z Bruselu. „V tomto prípade by bolo naozaj veľmi žiaduce pridať sa k blokujúcej menšine, to sú krajiny Nemecko, Taliansko Poľsko a Česká republika,“ dodal Sulík.

Zákaz spaľovacích motorov schválil Európsky parlament 14. februára, no proti tomuto rozhodnutiu sa najnovšie postavilo Nemecko, ktoré požaduje zachovanie výroby spaľovacích motorov na syntetické palivá. Záverečné hlasovanie o tomto návrhu preto švédske predsedníctvo v rade EÚ odložilo.

Exminister hospodárstva Sulík kritizoval aj svojho nástupcu Karla Hirmana. Ten podľa šéfa liberálov v súvislosti s pripravovanou výstavbou baterkárne spoločnosti Volkswagen v strednej Európe „hodil flintu do žita“ a v rokovaní s týmto, ani s inými investormi o možnej investícii do priemyselného parku Šaľa nepokračuje.

Sulík upozornil na možnú stratu konkurencieschopnosti nášho automobilového priemyslu v prípade, že sa nepodarí na Slovensku výrobu batérií do elektromobilov zabezpečiť. Vzhľadom na váhu batérií a na prepravné náklady z výrobní v iných krajinách podľa neho nebude až také výhodné na Slovensku elektromobily vyrábať.