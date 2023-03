Fico je ochotný rokovať s prezidentkou, volá po úradníckej vláde

Ešte stále môžu byť predčasné voľby aj na začiatku júla, všetko je v rukách prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

„Slovensko bude v júni v hroznom stave, ale 30. septembra bude v katastrofálnom stave. Jediné riešenie je stabilizovať situáciu úradníckou vládou,“ vyhlásil Fico s tým, že s prezidentkou je strana ochotná o úradníckej vláde rokovať. „Úradnícka vláda s podporou parlamentu a voľby na začiatku júla, to je jediné východisko pre Slovensko,“ podotkol.

V súvislosti s kritikou vlády poukázal na novelu Trestného zákona, ktorá má riešiť sadzby za nedostatok personálu v nemocniciach. Podotkol, že zmena vyplýva z memoranda vlády a lekárskych odborárov. Pripomenul, že podpis memoranda zachránil vládnu koalíciu pred kolapsom zdravotníctva v prípade odchodu lekárov. Kritizovaná novela podľa jeho slov vyplýva práve z tohto memoranda. Dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi vyčíta, že takýto závažný dokument pred podpisom nečítal. Odvoláva sa pritom na jeho vyjadrenia.

Líder Smeru-SD informoval, že strana ide do volieb s troma základnými heslami - stabilita, skúsenosti a koniec chaosu. Tie mienia podľa jeho slov pretaviť aj do prípadného vládnutia. „Stabilná politická scéna, predvídateľnosť prijímaných právnych predpisov a celkový pokoj, sociálny dialóg, to je niečo, čo je základom úspechu každej krajiny,“ podčiarkol Fico. Namieta, že súčasná doba nie je pre amatérov, a preto nie je možné, aby boli vo vláde ľudia bez riadiacich skúseností.