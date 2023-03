Boris Kollár chce, aby Slovensko a Česko boli zapojené do obnovy Ukrajiny

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) chce, aby Slovensko aj Česko boli zapojené do povojnovej obnovy Ukrajiny. Vníma to ako kompenzáciu za pomoc. Uviedol to po utorkovom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom.

„Keď teraz pomáhame Ukrajine, tak budeme trvať na tom a požadovať to aj od nášho partnera na Ukrajine, že v prípade povojnovej obnovy budú Slovensko a rovnako aj Česká republika zapojené do obnovy," uviedol Kollár. Poznamenal, že korektná a šľachetná pomoc Ukrajine je prvým krokom. „Druhým je obnova a tam budeme trvať na tom, aby sme sedeli pri stole, aby sme naše firmy a ekonomiku mohli potiahnuť, ako kompenzáciu za pomoc," doplnil. Na stretnutí podľa Kollára hovorili aj o aktuálnych vnútropolitických otázkach na Slovensku či o tom, akým spôsobom vláda dovládne. „Aké stanoviská budeme mať smerom k Ukrajine, k pomoci odovzdania migov, akým spôsobom sme schopní pripraviť krajinu na predčasné voľby," doplnil predseda NR SR.