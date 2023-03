Video: Ukrajinci doručili Rusom „darček“. Pomohol im otvorený poklop

Na sociálnych sieťach sa rozšírilo video, ktoré ukazuje ruský tank, na ktorý sa zameral ukrajinský dron. Zábery z takzvaného "kamikadze" dronu zdieľala na Twitteri bieloruská tlačová agentúra Nexta, ktorá v súčasnosti sídli v Poľsku a je významným zdrojom informácií o rusko-ukrajinskej vojne.

V príspevku uvádza, že operátor ukrajinského dronu predviedol skutočne majstrovské doručovanie „darčeku“ okupantom pri Siversku, keď nasmeroval kamikadze dron priamo na hlavu ruského regrúta, ktorá mu trčala z tanku. Podľa Nexty video pochádza z práporu K-2 54. mechanizovanej brigády ukrajinskej armády a bolo vytvorené v okolí Siverska, ukrajinského mesta v Bachmutskej oblasti.

A #Ukrainian drone operator showed a real master class in delivering "gifts" to the occupiers near #Siversk, directing his "kamikaze" directly at the head of a #Russian mobik sticking out of a tank.



Video: K-2 battalion of the 54th Mechanized Brigade pic.twitter.com/A50KEpghEq