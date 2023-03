Zmena v odvodoch do armády: V Rusku chcú zvýšiť hranicu odvodového veku

Do ruského parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa horná hranica odvodového veku zvýši na 30 rokov. Dolná hranica - na 21 rokov - sa bude zvyšovať postupne niekoľko rokov. V súčasnosti platí, že na základnú vojenskú službu sú povolávaní muži vo veku 18 až 27 rokov.

Ako informovala agentúra Reuters, návrh zákona predložil poslanec Andrej Kartapolov - bývalý generál, ktorý v Štátnej dume vedie výbor pre obranu a v parlamentne zastupuje vládnu stranu jednotné Rusko.

Podľa návrhu zákona v roku 2024 budú na základnú vojenskú službu odvádzaní muži vo veku od 19 do 30 rokov, v roku 2025 od 20 rokov a v roku 2026 od 21 rokov, citoval Reuters z dokumentu. Od budúceho roka bude možné do služby v armáde povolať mužov až do veku 30 rokov, informuje TASR.

Kumuláciou týchto vekových kategórií vznikne situácia, že sa na určitý čas zvýši počet mužov podliehajúcich ročnej základnej službe.

Posunutie vekovej hranice brancov navrhol ruský minister obrany Sergej Šojgu ešte v decembri. Prezident Vladimir Putin ich odobril.

Šojgu tiež pred časom avizoval, že plánuje zvýšiť celkový počet slúžiaceho bojového personálu - profesionálnych vojakov a brancov - z 1,15 milióna na 1,5 milióna.

Podľa zákona branci vykonávajúci základnú vojenskú službu nemôžu byť legálne nasadení mimo územia Ruska. Agentúra Reuters však upozornila, že Moskva považuje za ruské aj štyri ukrajinské regióny, ktoré anektovala vlani v septembri na základe kontroverzných referend. Ide o územia, kde sa stále odohrávajú boje medzi ukrajinskou a ruskou armádou.

Agentúra Reuters pripomenula, že tzv. čiastočná mobilizácia najmenej 300.000 mužov do vojny na Ukrajine na jeseň minulého roka vyvolala masový odchod mužov v odvodovom veku z Ruska. Zároveň vyvolala kritiku verejnosti za chaotický spôsob povolávania mužov. Často sa totiž nerešpektovali výnimky pred odklad: zo zdravotných dôvodov, pre študentov vysokých škôl a pre otcov viacdetných rodín.